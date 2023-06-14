Россияне в течение двух недель обстреливают аммиакопровод на Харьковщине - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Российские оккупанты в течение последних двух недель вели прицельный огонь по магистральному аммиакопроводу в Купянском районе Харьковской области. Сейчас угрозы для населения и экологии нет, сообщил в эфире национального телемарафона председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
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"Враг пытается терроризировать местное население, создавая предпосылки для экологической катастрофы, чрезвычайной ситуации, продолжая обстреливать магистральный аммиакопровод. Это происходит в течение двух недель, идет прицельный огонь", - заявил Синегубов.
Детали
Он добавил, что на данный момент эксперты не фиксируют утечки технического аммиака, который остается в трубах; угрозы для населения и экологии нет.
Дополнение
5 июня около 21:00 в селе Западное Купянского района в результате вражеского обстрела произошла разгерметизация аммиакопровода.
Катастрофы из-за разгерметизации аммиакопровода в результате попадания вражеской ракеты не произошло. Сработала аварийная предохранительная система.
6 июня произошел повторный обстрел российскими оккупантами аммиакопровода в Харьковской области, после которого аммиака в воздухе не зафиксировано.