Россияне в течение двух недель обстреливают аммиакопровод на Харьковщине - глава ОВА

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"Враг пытается терроризировать местное население, создавая предпосылки для экологической катастрофы, чрезвычайной ситуации, продолжая обстреливать магистральный аммиакопровод. Это происходит в течение двух недель, идет прицельный огонь", - заявил Синегубов.

Детали

Он добавил, что на данный момент эксперты не фиксируют утечки технического аммиака, который остается в трубах; угрозы для населения и экологии нет.

Дополнение

5 июня около 21:00 в селе Западное Купянского района в результате вражеского обстрела произошла разгерметизация аммиакопровода.

Катастрофы из-за разгерметизации аммиакопровода в результате попадания вражеской ракеты не произошло. Сработала аварийная предохранительная система.

6 июня произошел повторный обстрел российскими оккупантами аммиакопровода в Харьковской области, после которого аммиака в воздухе не зафиксировано.