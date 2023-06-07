Після повторного обстрілу аміакопроводу на Харківщині аміаку в повітрі не фіксують
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Після повторного обстрілу російськими військами аміакопроводу у Харківській області аміаку в повітрі не зафіксовано, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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"Станом на зараз результати проведення замірів показують, що у населених пунктах Куп'янського району аміак в повітрі відсутній", - повідомив Синєгубов у Telegram, нагадавши, що повторний обстріл стався вчора близько 17:45.
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Минулої доби, за даними голови ОВА, загалом ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області.
Зокрема, під вогнем окупантів перебували Сотницький Козачок, Ветеринарне, Стрілеча, Синельникове, Стариця, Вовчанськ, Уди, Зарічне, Печеніги, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший та інші населені пункти.
Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.
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У Харківській області російські окупанти 5 червня пошкодили трубопровід із аміаком.
Ситуація з викидом аміаку в Куп'янському районі після влучання ворожих ракет в аміакопровід контрольована, життю та здоров’ю людей нічого не загрожує.