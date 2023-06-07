После повторного обстрела аммиакопровода в Харьковской области аммиака в воздухе не фиксируют

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"По состоянию на сейчас результаты проведения замеров показывают, что в населенных пунктах Купянского района аммиак в воздухе отсутствует", - сообщил Синегубов в Telegram, напомнив, что повторный обстрел произошел вчера около 17:45.

Детали

За прошедшие сутки, по данным главы ОВА, в целом враг продолжал обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Купянского, Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

В частности, под огнем оккупантов находились Сотницкий Казачок, Ветеринарное, Стрелечье, Синельниково, Старица, Волчанск, Уды, Заречное, Печенеги, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый и другие населенные пункты.

Пострадавших среди гражданского населения за сутки не зафиксировано.

Ранее

В Харьковской области российские оккупанты 5 июня повредили трубопровод с аммиаком.

Ситуация с выбросом аммиака в Купянском районе после попадания вражеских ракет в аммиакопровод контролируемая, жизни и здоровью людей ничего не угрожает.