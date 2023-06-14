Враг в течение суток нанес 37 авиационных ударов по Украине - Генштаб

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"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-22, 4 крылатые ракетами морского базирования “Калибр” и 10 иранских ударных дронов типа “Shahed-131/136”.

Всего, в течение суток, враг нанес 37 авиационных ударов, также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах", - говорится в сообщении.

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Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничье Сумской и Черниговской областей. Как сообщили в ОК "Север", в результате обстрела погибла женщина.

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