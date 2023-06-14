Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини: загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Як повідомили в ОК "Північ", у результаті обстрілу загинула жінка, передає УНН.
Деталі
Станом на 17:00 14 червня російські війська знову обстріляли прикордонні території Чернігівської області.
З 10:50 до 11:03 зафіксовано 5 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Красний Хутір. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
З 13:30 до 13:50 зафіксовано 4 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Карповичі. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
З 13:40 до 14:35 зафіксовано 13 приходів, ймовірно з міномету 82 мм, в районі н.п. Янжулівка. Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька. Також пошкодження зазнали два приватних будинки.
Додамо
Станом на 17:00 14 червня російські війська знову обстріляли прикордонні території Сумської області.
З 10:45 до 10:49 зафіксовано 5 приходів, пуски ракет з гелікоптеру, в районі н.п. Горки.
З 10:47 до 10:49 зафіксовано 2 приходи, попередньо міномет 82 мм, в районі н.п. Кружок.
З 11:40 до 11.49 зафіксовано 4 приходи, ймовірно 120 мм, в районі н.п. Горки.
З 12:00 до 12:46 зафіксовано 26 приходів, попередньо міномет 120 мм, по н.п. Сопич.
З 13:10 до 13:25 зафіксовано 8 приходів, ймовірно 120 мм міномет, 23 вибухи (ймовірно, з АГС), в районі н.п. Середина Буда. В результаті обстрілу постраждали багатоквартирний житловий будинок, господарські приміщення, житловий приватний будинок.
З 13:38 до 13:55 зафіксовано 5 приходів, попередньо ствольна артилерія, в районі н.п. Ходіне.
14:00 до 14:15 зафіксовано 8 приходів, ймовірно 120 мм міномет, в районі н.п. Середина Буда.
Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється.