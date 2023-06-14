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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Оккупанты продолжают обстреливать приграничье Сумщины и Черниговщины: погибла женщина

Киев • УНН

 • 915298 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничье Сумской и Черниговской областей. Как сообщили в ОК "Север", в результате обстрела погибла женщина, передает УНН.

Оккупанты продолжают обстреливать приграничье Сумщины и Черниговщины: погибла женщина

Детали

По состоянию на 17:00 14 июня российские войска снова обстреляли приграничные территории Черниговской области.

С 10:50 до 11:03 зафиксировано 5 приходов, вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Красный Хутор. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 13:30 до 13:50 зафиксировано 4 прихода, вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Карповичи. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 13:40 до 14:35 зафиксировано 13 приходов, вероятно из миномета 82 мм, в районе н.п. Янжуловка. В результате обстрела погибла местная жительница. Также повреждения получили два частных дома.

Добавим

По состоянию на 17:00 14 июня российские войска вновь обстреляли приграничные территории Сумской области.

С 10:45 до 10:49 зафиксировано 5 приходов, пуски ракет с вертолета, в районе н.п. Горки.

С 10:47 до 10:49 зафиксировано 2 прихода, предварительно миномет 82 мм, в районе н.п. Кружок.

С 11:40 до 11:49 зафиксировано 4 прихода, предположительно 120 мм, в районе н.п. Горки.

С 12:00 до 12:46 зафиксировано 26 приходов, предварительно миномет 120 мм, по н.п. Сопич.

С 13:10 до 13:25 зафиксировано 8 приходов, предположительно 120 мм миномет, 23 взрыва (вероятно, из АГС), в районе н.п. Середина Буда. В результате обстрела пострадали многоквартирный жилой дом, хозяйственные помещения, жилой частный дом.

С 13:38 до 13:55 зафиксировано 5 приходов, предварительно ствольная артиллерия, в районе н.п. Ходино.

14:00 до 14:15 зафиксировано 8 приходов, предположительно 120 мм миномет, в районе н.п. Середина Буда.

О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация уточняется.

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