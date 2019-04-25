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ВООЗ дало рекомендації для дітей від одного до п'яти

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Грати, а не сидіти перед комп'ютером, бігати, а не сидіти в колясці - таким, на думку експертів ВООЗ, повино бути життя дітей з самого раннього віку. Вони стверджують, що рухливий спосіб життя і повноцінний сон у дітей молодше п'яти років - запорука їх здоров'я і в дорослому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООН.

Малорухливий спосіб життя і брак сну у дітей молодшого віку вперше стали предметом дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я, в тому числі і в зв'язку з поширенням дитячого ожиріння. "Перші роки життя дітей - пора стрімкого розвитку, коли закладаються основи поведінки", - пояснює Генеральний директор ВООЗ д-р Тедрос Гебрейесус.

П'ять мільйонів перерваних життів щорічно серед усіх вікових груп - така ціна нашої ліні. На сьогоднішній день в глобальному масштабі недостатньо рухаються 23 відсотки дорослих. А серед підлітків цей показник майже в чотири рази вище - 80 відсотків.

"Збільшення фізичного навантаження, відмова від довгого сидіння і повноцінний сон - все це допоможе зміцнити фізичне і психічне здоров'я дітей, їх загальний добробут і запобігти ожирінню і пов'язаним з ним хворобам", - стверджує д-р Фіона Булл з ВООЗ.

Експерти ВООЗ випустили ряд рекомендацій, які дозволять з малих років привчити дітей до здорового способу життя. Вони з'ясували, як відбивається на дітях недолік сну, тривале сидіння перед екраном комп'ютера або перебування в колясках. Вони також проаналізували дані, що стосуються переваг підвищення фізичної активності. Головний висновок - не дозволяти дітям довго сидіти, не рухаючись, особливо перед комп'ютерами і планшетами. Але оскільки не сидіти зовсім неможливо, дітей потрібно відвернути від гаджетів і замість цього разом читати, грати, співати або грати в настільні ігри - все це набагато важливіше для розвитку дитини.

Як повідомляв УНН, Україна очолила антирейтинг ВООЗ по захворюваності на кір

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