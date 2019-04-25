ВООЗ дало рекомендації для дітей від одного до п'яти

Малорухливий спосіб життя і брак сну у дітей молодшого віку вперше стали предметом дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я, в тому числі і в зв'язку з поширенням дитячого ожиріння. "Перші роки життя дітей - пора стрімкого розвитку, коли закладаються основи поведінки", - пояснює Генеральний директор ВООЗ д-р Тедрос Гебрейесус.

П'ять мільйонів перерваних життів щорічно серед усіх вікових груп - така ціна нашої ліні. На сьогоднішній день в глобальному масштабі недостатньо рухаються 23 відсотки дорослих. А серед підлітків цей показник майже в чотири рази вище - 80 відсотків.

"Збільшення фізичного навантаження, відмова від довгого сидіння і повноцінний сон - все це допоможе зміцнити фізичне і психічне здоров'я дітей, їх загальний добробут і запобігти ожирінню і пов'язаним з ним хворобам", - стверджує д-р Фіона Булл з ВООЗ.



Експерти ВООЗ випустили ряд рекомендацій, які дозволять з малих років привчити дітей до здорового способу життя. Вони з'ясували, як відбивається на дітях недолік сну, тривале сидіння перед екраном комп'ютера або перебування в колясках. Вони також проаналізували дані, що стосуються переваг підвищення фізичної активності. Головний висновок - не дозволяти дітям довго сидіти, не рухаючись, особливо перед комп'ютерами і планшетами. Але оскільки не сидіти зовсім неможливо, дітей потрібно відвернути від гаджетів і замість цього разом читати, грати, співати або грати в настільні ігри - все це набагато важливіше для розвитку дитини.



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