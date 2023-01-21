Володимир Зеленський звернувся до світового сільського сегменту

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“Право на їжу, так само як право на чисту питну воду, має бути фундаментальним правом кожної людини. На всіх континентах. І будь-хто, хто намагається позбавити людей їжі чи питної води, є ворогом не лише для тих, кого він прирікає на голод чи спрагу, а й ворогом для людства. Голод повинен назавжди залишитися в історії, яка минула й не може повернутися”, — розповів Президент.

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Володимир Зеленський розповів, що РФ обстрілює українську інфраструктуру, порти, сільськогосподарські угіддя, фермерства та поля. Через це Україна не може у повному обсязі експортувати продовольство у світ.

До повномасштабного вторгнення, Україна щомісяця експортувала 6,5 млн тонн продовольства. Через російську агресію та дії Росії з блокування постачання скоротилося вдвічі.

“Якщо порахувати це не в тоннах, а в життях, то це мінімум 200 млн людей у різних країнах на трьох континентах — в Африці, Азії та Європі, для яких погіршився доступ до продовольства”, — зазначив Гарант.

Український лідер також нагадав про гуманітарну ініціативу “Зерно з України”.

“Ми залучаємо підтримку від заможних країн, щоб купувати зерно та фрахтувати судна для гуманітарного постачання продовольства в країни, які найбільше страждають від загрози голоду”, — додав Зеленський.

Зеленський закликав світову спільноту долучитися до цієї ініціативи, а також до питань глобальної продовольчої безпеки, який був би заснований на моралі й необхідності захисту права кожної людини на їжу та питну воду.

Нагадаємо

Україна запустила ініціативу Grain from Ukraine (“Зерно з України”) у день пам’яті жертв голодоморів, згідно з якою до 60 суден з українським зерном зможуть бути відправлені до найбідніших країн Африки. Програма передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця весни 2023 року.