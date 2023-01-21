Владимир Зеленский обратился к мировому сельскому сегменту

Цитата

“Право на пищу, так же как право на чистую питьевую воду, должно быть фундаментальным правом каждого человека. На всех континентах. И любой, кто пытается лишить людей пищи или питьевой воды, является врагом не только для тех, кого он обрекает на голод или жажду, а и врагом для человечества. Голод должен навсегда остаться в истории, которая прошла и не может вернуться”, — рассказал Президент.

Детали

Владимир Зеленский рассказал, что РФ обстреливает украинскую инфраструктуру, порты, сельскохозяйственные угодья, фермерства и поля. Из-за этого Украина не может в полном объеме экспортировать продовольствие в мир.

До полномасштабного вторжения, Украина ежемесячно экспортировала 6,5 млн. тонн продовольствия. Из-за российской агрессии и действий России по блокированию поставок сократилось вдвое.

“Если посчитать это не в тоннах, а в жизнях, то это минимум 200 млн. человек в разных странах на трех континентах — в Африке, Азии и Европе, для которых ухудшился доступ к продовольствию”, — отметил Гарант.

Украинский лидер также напомнил о гуманитарной инициативе “Зерно из Украины”.

“Мы привлекаем поддержку от богатых стран, чтобы покупать зерно и фрахтовать суда для гуманитарных поставок продовольствия в страны, которые больше всего страдают от угрозы голода”, — добавил Зеленский.

Зеленский призвал мировое сообщество присоединиться к этой инициативе, а также к вопросам глобальной продовольственной безопасности, который был бы основан на морали и необходимости защиты права каждого человека на пищу и питьевую воду.

Напомним,

Украина запустила инициативу Grain from Ukraine (“Зерно из Украины”) в день памяти жертв голодоморов, согласно которой до 60 судов с украинским зерном смогут быть отправлены в беднейшие страны Африки. Программа предусматривает обеспечение зерном не менее 5 миллионов человек до конца весны 2023 года.