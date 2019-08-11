Зеленський привітав мусульман України зі святом Курбан-Байрам
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав українців-мусульман зі святом Курбан-Байрам, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Голови держави.
"Дорогі українці-мусульмани! Прийміть щирі вітання з нагоди Курбан-Байраму. Це велике свято приносить відчуття примирення та милосердя, допомагає усвідомлювати праведні настанови віри та сповнює серця вірних світлими надіями. Високо ціную роботу мусульманських організацій України, спрямовану на утвердження миру і конструктивної взаємодії між представниками різних релігій та етносів, і сподіваюся на подальшу плідну співпрацю. Бажаю усім вам міцного здоров’я, добробуту і процвітання", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні мусульмани світу зустрічають своє головне свято - Курбан-Байрам.