Мусульмани світу зустрічають своє головне свято - Курбан-Байрам
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Одне з двох головних свят мусульман - Курбан-байрам - відзначають сьогодні. Свято починається через 70 днів після закінчення посту Ураза-байрам (10-го числа місяця Зуль-хіджжа, що є 12-м місяцем мусульманського місячного календаря), в день закінчення Хаджу (паломництва до Мекки) та триває три-чотири дні, передає УНН.
В ці дні в долині Міна біля Мекки паломники приносять в жертву тварин (курбан) у память про те, як за біблійним переказом пророк Авраам (у мусульман Ібрагім), хотів принести в жертву Богу свого сина Ісаака (у мусульман Ісмаїла). Але Бог послав архангела Гавриїла (Джабраїла) з баранцем і врятував Авраамові сина. Те саме роблять віряни всього мусульманського світу.
В ритуал свята входить особлива молитва, під час якої кожен мусульманин зобов’язаний зарізати вівцю, корову чи верблюда, до того кров тварини обов’язково повинна окропити землю, а не камінь чи асфальт, що є також даниною родючості землі.
Раніше Муфтій Ісмагілов привітав мусульман України зі святом Курбан-Байрам.
А на сайті УММА повідомили час для проведення молитви, зазначивши, що “святкова молитва “читається один раз, усім зібранням. Якщо ви спізнитеся, то не зможете прочитати її окремо”:
Отже, молитва проводиться у м. Київ — 8:00, м. Біла Церква — 8:30, м. Вінниця — 8:30, м. Дніпро — 8:00, м. Дрогобич — 8:00, м. Запоріжжя — 8:00, м. Івано-Франківськ — 7:30, м. Кам’янське — 8:00, м. Львів — 7:30, м. Луцьк — 8:00, м. Новолексіївка — 7:00, м. Одеса — 8:00, м. Рівне — 7:45, м. Сєвєродонецьк — 8:00, м. Суми — 8:00, м. Ужгород — 8:30, м. Харків — 8:00, м. Хмельницький — 7:30, м. Чернівці — 8:00.