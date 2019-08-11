Муфтій Ісмагілов привітав мусульман України зі святом Курбан-Байрам
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Сьогодні, 11 серпня, мусульмани України та всього світу відзначають свято Курбан-Байрам. З нагоди цього, Муфтій Духовного управління мусульман України “УММА” Саід Ісмагілов звернувся до всіх мусульман України на своєму Facebook. Зокрема, на сайті “УММА” повідомили про час відправлення святкової молитви, передає УНН.
“Шановні мусульмани! Шановні брати і сестри! Щиро вітаю вас від імені Духовного управління мусульман України „Умма“ з великим мусульманським святом Курбан-Байрам! Це велике свято символізує відданість Всевишньому Аллагу, жертовність, любов до ближнього. Найголовніший смисл в цьому святі — бути вдячним Аллагові за те, що Він спрямував нас на прямий, правдивий шлях віри й поклоніння, за всі блага, що ми маємо в цьому житті”, — написав Ісмагілов.
Він зазначив, що не менш важливо бути щедрими й жертовними, тому ті, “хто має змогу принести жертву — курбан, нехай зробить це й нагодує тих, хто потребує”.
“Не забуваймо, що найголовніше в цьому святі — віра, відданість і щедрість”, — додав муфтій.
“Вітаємо мусульман України і всього світу, й просимо у Всевишнього Аллага миру й милости для нашої країни, зокрема для мусульман на окупованих територіях. Ми — єдина українська умма, попри те, що тимчасово окуповано Крим і Донбас. Мусульмани Криму й Донбасу — є мусульманами України, і я вірю, що незабаром ми разом святкуватимемо це велике свято з надією, нашу землю буде звільнено, і всі мусульмани України зможуть святкувати без жодних кордонів, без блокпостів, без російської військової присутности, без ув’язнених, і без закатованих”, — додав Ісмагілов.
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Зокрема, на сайті УММА повідомили про час відправлення святкової молитви з нагоди Курбан-Байраму.
Там нагадали, що варто прийти щонайменше за пів години перед початком молитви, “щоб узяти участь у колективному поминанні Всевишнього (зикр)”.
Зокрема, на сайті наголосили, що святкова молитва “читається один раз, усім зібранням. Якщо ви спізнитеся, то не зможете прочитати її окремо”.
Так, в прес-службі УММА повідомили час для проведення молитви:
Київ — 8:00, Біла Церква — 8:30, Вінниця — 8:30, Дніпро — 8:00, Дрогобич — 8:00, Запоріжжя — 8:00, Івано-Франківськ — 7:30, Кам’янське — 8:00, Львів — 7:30, Луцьк — 8:00, Новолексіївка — 7:00, Одеса — 8:00, Рівне — 7:45, Сєвєродонецьк — 8:00, Суми — 8:00, Ужгород — 8:30, Харків — 8:00, Хмельницький — 7:30, Чернівці — 8:00.
Нагадаємо, у травні Зеленський зустрівся з муфтіями та мусульманськими релігійними діячами.