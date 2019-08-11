Муфтій Ісмагілов привітав мусульман України зі святом Курбан-Байрам

“Шановні мусульмани! Шановні брати і сестри! Щиро вітаю вас від імені Духовного управління мусульман України „Умма“ з великим мусульманським святом Курбан-Байрам! Це велике свято символізує відданість Всевишньому Аллагу, жертовність, любов до ближнього. Найголовніший смисл в цьому святі — бути вдячним Аллагові за те, що Він спрямував нас на прямий, правдивий шлях віри й поклоніння, за всі блага, що ми маємо в цьому житті”, — написав Ісмагілов.

Він зазначив, що не менш важливо бути щедрими й жертовними, тому ті, “хто має змогу принести жертву — курбан, нехай зробить це й нагодує тих, хто потребує”.

“Не забуваймо, що найголовніше в цьому святі — віра, відданість і щедрість”, — додав муфтій.

“Вітаємо мусульман України і всього світу, й просимо у Всевишнього Аллага миру й милости для нашої країни, зокрема для мусульман на окупованих територіях. Ми — єдина українська умма, попри те, що тимчасово окуповано Крим і Донбас. Мусульмани Криму й Донбасу — є мусульманами України, і я вірю, що незабаром ми разом святкуватимемо це велике свято з надією, нашу землю буде звільнено, і всі мусульмани України зможуть святкувати без жодних кордонів, без блокпостів, без російської військової присутности, без ув’язнених, і без закатованих”, — додав Ісмагілов.

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Зокрема, на сайті УММА повідомили про час відправлення святкової молитви з нагоди Курбан-Байраму.

Там нагадали, що варто прийти щонайменше за пів години перед початком молитви, “щоб узяти участь у колективному поминанні Всевишнього (зикр)”.

Зокрема, на сайті наголосили, що святкова молитва “читається один раз, усім зібранням. Якщо ви спізнитеся, то не зможете прочитати її окремо”.

Так, в прес-службі УММА повідомили час для проведення молитви:

Київ — 8:00, Біла Церква — 8:30, Вінниця — 8:30, Дніпро — 8:00, Дрогобич — 8:00, Запоріжжя — 8:00, Івано-Франківськ — 7:30, Кам’янське — 8:00, Львів — 7:30, Луцьк — 8:00, Новолексіївка — 7:00, Одеса — 8:00, Рівне — 7:45, Сєвєродонецьк — 8:00, Суми — 8:00, Ужгород — 8:30, Харків — 8:00, Хмельницький — 7:30, Чернівці — 8:00.

Нагадаємо, у травні Зеленський зустрівся з муфтіями та мусульманськими релігійними діячами.