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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 18687 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 106873 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105335 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 133954 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142926 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129268 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129882 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131169 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153306 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам

Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам

Киев  •  УНН

 • 14390 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских мусульман с праздником Курбан-Байрам, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Дорогие украинцы-мусульмане! Примите искренние поздравления по случаю Курбан-Байрама. Этот большой праздник приносит ощущение примирения и милосердия, помогает осознавать праведные установки веры и наполняет сердца верующих светлыми надеждами. Высоко ценю работу мусульманских организаций Украины, направленную на утверждение мира и конструктивного взаимодействия между представителями различных религий и этносов, и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и процветания", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня мусульмане мира встречают свой главный праздник - Курбан-Байрам.

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