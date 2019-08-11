Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам

"Дорогие украинцы-мусульмане! Примите искренние поздравления по случаю Курбан-Байрама. Этот большой праздник приносит ощущение примирения и милосердия, помогает осознавать праведные установки веры и наполняет сердца верующих светлыми надеждами. Высоко ценю работу мусульманских организаций Украины, направленную на утверждение мира и конструктивного взаимодействия между представителями различных религий и этносов, и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и процветания", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня мусульмане мира встречают свой главный праздник - Курбан-Байрам.