Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских мусульман с праздником Курбан-Байрам, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Дорогие украинцы-мусульмане! Примите искренние поздравления по случаю Курбан-Байрама. Этот большой праздник приносит ощущение примирения и милосердия, помогает осознавать праведные установки веры и наполняет сердца верующих светлыми надеждами. Высоко ценю работу мусульманских организаций Украины, направленную на утверждение мира и конструктивного взаимодействия между представителями различных религий и этносов, и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и процветания", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня мусульмане мира встречают свой главный праздник - Курбан-Байрам.