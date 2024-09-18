Вогонь пройшов понад 500 га: на Донеччині четверту добу триває масштабна лісова пожежа
Київ • УНН
На Лиманщині триває ліквідація пожежі, що охопила 550 га лісу. 111 рятувальників та 26 одиниць техніки з чотирьох областей задіяні у гасінні вогню, який швидко поширюється через вітер і посуху.
На Донеччині надзвичайники четверту добу намагаються ліквідувати масштабну лісову пожежу в районі Лиманщини. Про це розповіли в ДСНС, передає УНН.
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Четверту добу триває ліквідація масштабної лісової пожежі на Лиманщині. Станом на сьогодні вогонь пройшов уже площу близько 550 га. Загрози безпосереднього розповсюдження полум’я на населені пункти немає
Рятувальники пояснюють, що через сильні пориви вітру та тривалу посуху вогонь швидко розповсюдився на значну територію. Надзвичайники продовжують працювати над повною ліквідацією загоряння та запобіганням повторного спалаху.
Міндовкілля про масові пожежі: лише за добу ліквідовано понад 50 загорянь 17.09.24, 13:08 • 10561 перегляд
До ліквідації пожежі залучені 111 рятувальників та 26 одиниць техніки з ДСНС Донецької, Харківської, Кіровоградської та Вінницької областей.
Нагадаємо
В Луганській ОВА заявили, що на окупованій території Луганської області - 80 нових осередків пожеж, у так званій "лнр" введений режим надзвичайної ситуації.