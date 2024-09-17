Міндовкілля про масові пожежі: лише за добу ліквідовано понад 50 загорянь

За минулу добу в Україні погасили понад 50 пожеж, але ще 20 знаходяться в стані ліквідації. Найгірша ситуація зараз у Полтавській та Харківській областях. Про це розповів перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький в ефірі телемарафону, передає УНН.

З початку року в лісових екосистемах було зафіксовано понад 1,5 тисячі пожеж, а площа таких згорянь становила 16 тис га. Лише за цю добу було ліквідовано понад 50 пожеж, але ще 20 знаходяться в стані ліквідації