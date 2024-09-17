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Міндовкілля про масові пожежі: лише за добу ліквідовано понад 50 загорянь

Міндовкілля про масові пожежі: лише за добу ліквідовано понад 50 загорянь

Київ • УНН

 • 10559 перегляди

За минулу добу в Україні погасили понад 50 пожеж, але ще 20 знаходяться в стані ліквідації. Найскладніша ситуація у Полтавській та Харківській областях, де через суху погоду та обстріли горять ліси.

За минулу добу в Україні погасили понад 50 пожеж, але ще 20 знаходяться в стані ліквідації. Найгірша ситуація зараз у Полтавській та Харківській областях. Про це розповів перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький в ефірі телемарафону, передає УНН.

З початку року в лісових екосистемах було зафіксовано понад 1,5 тисячі пожеж, а площа таких згорянь становила 16 тис га. Лише за цю добу було ліквідовано понад 50 пожеж, але ще 20 знаходяться в стані ліквідації

- розповів Краснолуцький.

За його словами, найскладніша ситуація зараз у Полтавській та Харківській областях.

У Полтавській області згоріло понад 700 га лісової території. Ситуація ускладнюється через суху погоду та поривчастий вітер. Також складна ситуація і у Харкові, де через обстріли виникла пожежа

 - розповів він.

За словами Краснолуцького, є великі пожежі в Донецькій та Дніпропетровській областях. На Донеччині згоріло близько 400 га лісу.

Нагадаємо

Вчора,16 вересня на Київщині рятувальники локалізували пожежу на складі в Бориспільському районі, яка охопила площу 1000 квадратних метрів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоКримінал та НП

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