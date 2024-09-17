Минприроды о массовых пожарах: только за сутки ликвидировано более 50 возгораний
Киев • УНН
За минувшие сутки в Украине погасили более 50 пожаров, но еще 20 находятся в состоянии ликвидации. Самая сложная ситуация в Полтавской и Харьковской областях, где из-за сухой погоды и обстрелов горят леса.
За минувшие сутки в Украине погасили более 50 пожаров, но еще 20 находятся в состоянии ликвидации. Наихудшая ситуация сейчас в Полтавской и Харьковской областях. Об этом рассказал первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий в эфире телемарафона, передает УНН.
С начала года в лесных экосистемах было зафиксировано более 1,5 тысячи пожаров, а площадь таких сгораний составила 16 тыс га. Только за эти сутки было ликвидировано более 50 пожаров, но еще 20 находятся в состоянии ликвидации
По его словам, самая сложная ситуация сейчас в Полтавской и Харьковской областях.
В Полтавской области сгорело более 700 га лесной территории. Ситуация осложняется из-за сухой погоды и порывистого ветра. Также сложная ситуация и в Харькове, где из-за обстрелов возник пожар
По словам Краснолуцкого, есть крупные пожары в Донецкой и Днепропетровской областях. В Донецкой области сгорело около 400 га леса.
Напомним,
Вчера, 16 сентября на Киевщине спасатели локализовали пожар на складе в Бориспольском районе, который охватил площадь 1000 квадратных метров.