Киев • УНН
На Лиманщине продолжается ликвидация пожара, охватившего 550 га леса. 111 спасателей и 26 единиц техники из четырех областей задействованы в тушении огня, который быстро распространяется из-за ветра и засухи.
В Донецкой области чрезвычайники четвертые сутки пытаются ликвидировать масштабный лесной пожар в районе Лиманщины. Об этом рассказали в ГСЧС, передает УНН.
Детали
Четвертые сутки продолжается ликвидация масштабного лесного пожара на Лиманщине. По состоянию на сегодня огонь прошел уже площадь около 550 га. Угрозы непосредственного распространения пламени на населенные пункты нет
Спасатели объясняют, что из-за сильных порывов ветра и длительной засухи огонь быстро распространился на значительную территорию. Чрезвычайники продолжают работать над полной ликвидацией возгорания и предотвращением повторного возгорания.
Міндовкілля про масові пожежі: лише за добу ліквідовано понад 50 загорянь 17 сентября 2024, 10:08 • 9815 просмотров
К ликвидации пожара привлечены 111 спасателей и 26 единиц техники из ГСЧС Донецкой, Харьковской, Кировоградской и Винницкой областей.
Напомним,
В Луганской ОГА заявили, что на оккупированной территории Луганской области - 80 новых очагов пожаров, в так называемой "лнр" введен режим чрезвычайной ситуации.