Водопостачання на донецькому водогоні "Горлівка-Торецьк" ще не відновили
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. На водогоні "Горлівка-Торецьк" у Донецькій області ремонтні роботи поки тривають. Наразі невідомо, коли по водогону відновиться водопостачання. Про це УНН повідомили у КП "Компанія "Вода Донбасу".
"Поки працюють (ремонтники – ред.). Там же погодження брали, це у сірій зоні знаходиться, тому їм певний час дається", - відповіли у компанії на питання, чи закінчилися ремонтні роботи на водогоні "Горлівка-Торецьк".
У компанії додали, що прогнозувати, коли ці роботи закінчаться, складно, оскільки працівники не бачили, що там і як, і по ходу ремонту можуть виникати питання.
Наразі, за інформацією компанії "Вода Донбасу", без водопостачання залишилося місто Торецьк і передмістя, зокрема смт Щербинівка.
Втім, точних причин необхідності проведення ремонтних робіт на водогоні у компанії повідомити не можуть.
"Періодично виникають витоки – прибори показують, а дістатися туди майже неможливо, потрібне погодження. Подробиці про точну причину нам невідомі", - додали у компанії.
Як повідомляв УНН, на Донеччині виникли перебої з водою у кількох містах через аварію на водогоні.
Пізніше рятувальники повідомили, що підвезли воду до міст, де наразі призупинене водопостачання.