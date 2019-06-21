На Донеччині рятувальники підвезли воду до міст де наразі призупинене водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Через зупинку подачі води по водогону “Горлівка-Торецьк” в Донецькій області, рятувальники ДСНС здійснили підвіз питної технічної води населення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Донецькій області.
“Внаслідок зупинки подачі води по водогону, без централізованого водопостачання залишається населення м Торецьк, м Залізне смт Північне та смт Південне. Окрім того, існують проблеми із водопостачанням і у ряді населених пунктів Костянтинівського району. Рятувальники ДСНС здійснили підвіз 52,9 тон питної та 53,8 тон технічної води населенню”, — йдеться в повідомленні.
Також, зазначається, що від Головного управління залучалось 10 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.
Нагадаємо, внаслідок зупинки подачі води по водогону, без централізованого водопостачання залишається населення м. Торецьк, м. Залізне смт. Північне та смт. Південне.
Як повідомляв УНН, на Донеччині виникли перебої з водою у кількох містах через аварію на водогоні.