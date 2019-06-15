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На Донеччині виникли перебої з водою у кількох містах через аварію на водогоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. На другому Донецькому водогоні пізно ввечері у п'ятницю сталась чергова аварія, що призвела до перебоїв із водопостачанням у Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

На Донеччині виникли перебої з водою у кількох містах через аварію на водогоні

За його словами, причина аварії - зношена система, яка не витримує тиску. Наразі у Слов'янську, Краматорську та Дружківці зменшені обсяги подачі води.

"Немає води у Костянтинівці - вона ще не встигла дійти до міста після усунення вчорашньої аварії, як сталася нова", - написав Куць у Facebook.

Він додав, що ремонтні бригади підприємства "Вода Донбасу" вже приступили до відновлення водогону, обіцяють впоратися до ранку 15 червня.

"Але, на відміну від Слов'янська, Краматорська та Дружківки, у Костянтинівці вода буде не раніше ніж через 12 годин після завершення відновлювальних робіт. Для людей буде організовано підвезення води", - зазначив Куць.

Нагадаємо, центральні очисні споруди міста Горлівка потрапили під обстріл, пошкоджено два трубопроводи діаметрами 50 і 100 мм, передає УНН із посиланням на повідомлення КП ”Компанія ”Вода Донбасу”.

"З 17:30 14 червня Центральні очисні споруди міста Горлівка перебувають у зоні обстрілу. В результаті влучення боєприпасів пошкоджено засклення на двох поверхах адміністративно-побутового корпусу та два трубопроводи діаметрами 50 і 100 мм”, - йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначено, що станом на 17:50 в укритті перебували 12 співробітників компанії.

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