Очисні споруди Горлівки потрапили під обстріл, пошкоджено два трубопроводи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Центральні очисні споруди міста Горлівка потрапили під обстріл, пошкоджено два трубопроводи діаметрами 50 і 100 мм, передає УНН із посиланням на повідомлення КП ”Компанія ”Вода Донбасу”.
"З 17.30 Центральні очисні споруди міста Горлівка перебувають у зоні обстрілу. В результаті влучення боєприпасів пошкоджено засклення на двох поверхах адміністративно-побутового корпусу та два трубопроводи діаметрами 50 і 100 мм”, - йдеться в повідомленні.
У повідомленні зазначено, що станом на 17.50 в укритті перебували 12 співробітників компанії.
Нагадаємо, бойовики здійснили шість обстрілів, поранено військового.