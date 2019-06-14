Очистные сооружения Горловки попали под обстрел, повреждено два трубопровода
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Центральные очистные сооружения города Горловка попали под обстрел, повреждено два трубопровода диаметрами 50 и 100 мм, передает УНН со ссылкой на сообщение КП "Компания "Вода Донбасса".
"С 17.30 Центральные очистные сооружения города Горловка находятся в зоне обстрела. В результате попадания боеприпасов повреждено остекление на двух этажах административно-бытового корпуса и два трубопровода диаметрами 50 и 100 мм", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что на 17.50 в укрытии находились 12 сотрудников компании.
Напомним, боевики совершили шесть обстрелов, ранен военный.