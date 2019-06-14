ООС: бойовики здійснили шість обстрілів, поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики шість разів обстріляли українські позиції. У результаті один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
“Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерії 122 мм, мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В результаті один український військовослужбовець отримав поранення”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил під час облаштування передових позицій у районі Мар’їнки, що неподалік від окупованого Донецька, виявили та знешкодили понад 40 мін.