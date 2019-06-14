ООС: боевики совершили шесть обстрелов, ранен военный

"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенной минскими соглашениями артиллерии 122 мм, минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате один украинский военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, военнослужащие из состава Объединенных сил при обустройстве передовых позиций в районе Марьинки, недалеко от оккупированного Донецка, обнаружили и обезвредили более 40 мин.