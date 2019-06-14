ООС: боевики совершили шесть обстрелов, ранен военный
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. С начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил боевики шесть раз обстреляли украинские позиции. В результате один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенной минскими соглашениями артиллерии 122 мм, минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате один украинский военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.
Напомним, военнослужащие из состава Объединенных сил при обустройстве передовых позиций в районе Марьинки, недалеко от оккупированного Донецка, обнаружили и обезвредили более 40 мин.