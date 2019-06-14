Бійці ОС знешкодили понад 40 мін під Мар'їнкою
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил під час облаштування передових позицій у районі Мар'їнки, що неподалік від окупованого Донецька, виявили та знешкодили понад 40 мін. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
"Військовослужбовці окремої механізованої бригади імені Короля Данила, що входить до складу Об'єднаних сил, під час облаштування своїх передових позицій в районі населеного пункту Мар'їнка виявили та знешкодили понад 40 мін. Під час вивчення фахівцями походження небезпечних знахідок, було встановлено, що протипіхотні міни не виготовлялися на території України. І, зокрема, мають маркування іншої держави", - вказали у штабі.
У прес-центрі ООС вказали, що відповідно до Оттавської конвенції застосування протипіхотних мін як одного з засобів війни заборонено.
Нагадаємо, війська ЗСУ наблизились до Донецька.