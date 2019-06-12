Війська ЗСУ наблизились до Донецька
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Військовослужбовці 24-ої окремої механізованої бригади імені Короля Данила закріпилися на нових позиціях у Мар’їнці, впритул до Донецька. Про це розповіли журналісту УНН у прес-службі 24-ої окремої механізованої бригади.
"Було розроблено план, погоджено з начальством, тобто була спланована операція. Розвідники зайшли більше місяця тому на ці нові вулиці (Мар’їнки – ред.), подивилися, наскільки там безпечно, після того, зайшли піхотні підрозділи, які несуть там службу – окопуються, обладнують позиції, бліндажі, маскуються", - розповіли у прес-службі.
Таким чином, наразі позиції ЗСУ знаходяться у районі селища Трудовські, що розташоване впритул до Донецька.
"Там дуже близько, декілька метрів вже починається Петровський район, який є фактично Донецьком", - додали у прес-службі.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики здійснили 24 обстріли позицій українських військових, внаслідок яких 3 бійці отримали поранення.