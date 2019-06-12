Войска ВСУ приблизились к Донецку

"Был разработан план, согласовано с начальством, то есть была спланированная операция. Разведчики зашли больше месяца назад на эти новые улицы (Марьинки - ред.), Посмотрели, насколько там безопасно, после того, зашли пехотные подразделения, которые несут там службу - окапываются, оборудуют позиции, блиндажи, маскируются", - рассказали в пресс-службе.

Таким образом, в настоящее время позиции ВСУ находятся в районе поселка Трудовски, расположенного вплотную к Донецку.



"Там очень близко, несколько метров уже начинается Петровский район, который фактически есть Донецком", - добавили в пресс-службе.



Напомним, за минувшие сутки боевики совершили 24 обстрелы позиций украинских военных, в результате которых 3 бойцы получили ранения.