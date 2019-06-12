Войска ВСУ приблизились к Донецку
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Военнослужащие двадцать четвёртого отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке, вблизь Донецка. Об этом рассказали журналисту УНН в пресс-службе двадцать четвёртого отдельной механизированной бригады.
"Был разработан план, согласовано с начальством, то есть была спланированная операция. Разведчики зашли больше месяца назад на эти новые улицы (Марьинки - ред.), Посмотрели, насколько там безопасно, после того, зашли пехотные подразделения, которые несут там службу - окапываются, оборудуют позиции, блиндажи, маскируются", - рассказали в пресс-службе.
Таким образом, в настоящее время позиции ВСУ находятся в районе поселка Трудовски, расположенного вплотную к Донецку.
"Там очень близко, несколько метров уже начинается Петровский район, который фактически есть Донецком", - добавили в пресс-службе.
Напомним, за минувшие сутки боевики совершили 24 обстрелы позиций украинских военных, в результате которых 3 бойцы получили ранения.