ООС: бойовики здійснили 24 обстріли позицій українських військових, 3 бійці отримали поранення

КИЇВ. 12 червня. УНН. 11 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу штабу ООС.