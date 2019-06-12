ООС: бойовики здійснили 24 обстріли позицій українських військових, 3 бійці отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. 11 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
п’ять разів Водяне – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
тричі Лебединське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу населеного пункту Піски – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
два рази Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
район населеного пункту Авдіївка – станковий протитанковий гранатомет та стрілецька зброя
поблизу Гнутове – гранатомети різних систем та стрілецька зброя;
два рази Мар'їнка – із станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
двічі Широкине – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні сім разів:
Попасна – 122 мм артилерія;
околиці Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Станиця Луганська – стрілецька зброя;
Гладосове – артилерія калібру 122 мм;
поблизу Золоте – із 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
Новолуганське – озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
околиці Південне – міномети калібру 82 мм, станковий протитанковий гранатомет, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
Внаслідок ворожих обстрілів три українських захисника отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 11 червня двох окупантів знищено та 7 поранено.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту Водяне – стрілецька зброя;
Старогнатівка – автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
Новгородське – міномети калібру 120 та 82 мм, стрілецька зброя;
околиці Зайцеве – із 120 мм мінометів.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.