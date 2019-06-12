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ООС: боевики совершили 24 обстрела позиций украинских военных, 3 бойца получили ранения

Киев • УНН

 • 9025 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. 11 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенных минского соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

ООС: боевики совершили 24 обстрела позиций украинских военных, 3 бойца получили ранения

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

пять раз Водяное - с минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
трижды Лебединское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи населенного пункта Пески - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
два раза Павлополь - из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
район населенного пункта Авдеевка - станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие
вблизи Гнутово - гранатометы различных систем и стрелковое оружие;
два раза Марьинка - с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
дважды Широкино - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны семь раз:

Попасная - 122 мм артиллерия;
окраину Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Станица Луганская - стрелковое оружие;
Гладосово - артиллерия калибра 122 мм;
вблизи Золотое - с 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
Новолуганское - вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
окраину Южного - минометы калибра 82 мм, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Вследствие вражеских обстрелов три украинских защитника получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащий Минским договоренностям.

По данным разведки 11 июня двух оккупантов уничтожено и 7 ранены.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Водяное - стрелковое оружие;
Старогнатовка - автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил:

Новгородское - минометы калибра 120 и 82 мм, стрелковое оружие;
окраине Зайцево - с 120 мм минометов.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

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