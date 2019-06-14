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Бойцы ОС обезвредили более 40 мин под Марьинкой

Киев • УНН

 • 10289 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Военнослужащие из состава Объединенных сил при обустройстве передовых позиций в районе Марьинки, недалеко от оккупированного Донецка, обнаружили и обезвредили более 40 мин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

Бойцы ОС обезвредили более 40 мин под Марьинкой

"Военнослужащие отдельной механизированной бригады имени Короля Данила, входящей в состав Объединенных сил, при обустройстве своих передовых позиций в районе населенного пункта Марьинка обнаружили и обезвредили более 40 мин. При изучении специалистами происхождения опасных находок, было установлено, что противопехотные мины не изготавливались на территории Украины. И, в частности, имеют маркировку другого государства", - указали в штабе.

В пресс-центре ООС указали, что в соответствии с Оттавской конвенцией применение противопехотных мин как одного из средств войны запрещено.

Напомним, войска ВСУ приблизились к Донецку.

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