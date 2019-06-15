В Донецкой области возникли перебои с водой в нескольких городах из-за аварии на водопроводе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. На втором Донецком водопроводе поздно вечером в пятницу произошла очередная авария, которая привела к перебоям с водоснабжением в Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц на своей странице в Facebook, передает УНН.
По его словам, причина аварии - изношенная система, которая не выдерживает давления. Сейчас в Славянске, Краматорске и Дружковке уменьшены объемы подачи воды.
"Нет воды в Константиновке - она еще не успела дойти до города после устранения вчерашней аварии, как произошла новая", - написал Куц в Facebook.
Он добавил, что ремонтные бригады предприятия "Вода Донбасса" уже приступили к восстановлению водопровода, обещают справиться до утра 15 июня.
"Но, в отличие от Славянска, Краматорска и Дружковки, в Константиновке вода будет не раньше чем через 12 часов после завершения восстановительных работ. Для людей будет организован подвоз воды", - отметил Куц.
Напомним, центральные очистные сооружения города Горловка попали под обстрел, повреждено два трубопровода диаметрами 50 и 100 мм, передает УНН со ссылкой на сообщение КП "Компания "Вода Донбасса".
"С 17:30 Центральные очистные сооружения города Горловка находятся в зоне обстрела. В результате попадания боеприпасов повреждено остекление на двух этажах административно-бытового корпуса и два трубопровода диаметрами 50 и 100 мм", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что на 17:50 в укрытии находились 12 сотрудников компании.