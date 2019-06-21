В Донецкой области спасатели подвезли воду в города где сейчас приостановлено водоснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Из-за остановки подачи воды по водопроводу “Горловка-Торецкое” в Донецкой области, спасатели ГСЧС осуществили подвоз питьевой технической воды населения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
“В результате остановки подачи воды по водопроводу, без централизованного водоснабжения остается населения г. Торецкое, г. Железное пгт Северное и пгт Южное. Кроме того, существуют проблемы с водоснабжением и в ряде населенных пунктов Константиновского района. Спасатели ГСЧС осуществили подвоз 52,9 тонн питьевой и 53,8 тонн технической воды населению”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что от Главного управления привлекалось 10 человек личного состава и 5 единиц техники.
Напомним, в результате остановки подачи воды по водопроводу, без централизованного водоснабжения остается населения г. Торецкое., г. Железное, пгт. Северное и пгт. Южное.
Как сообщал УНН, в Донецкой области возникли перебои с водой в нескольких местах из-за аварии на водопроводе.