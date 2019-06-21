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Водоснабжение на донецком водоводе "Горловка-Торецк" еще не восстановили

Киев • УНН

 • 17357 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. На водопроводе "Горловка-Торецк" в Донецкой области ремонтные работы пока продолжаются. Пока неизвестно, когда по водопроводу восстановится водоснабжения. Об этом УНН сообщили в КП "Компания "Вода Донбасса".

Водоснабжение на донецком водоводе "Горловка-Торецк" еще не восстановили

"Пока работают (ремонтники - ред.). Там же согласования брали, это в серой зоне находится, поэтому им определенное время дается", - ответили в компании на вопрос, закончились ремонтные работы на водоводе "Горловка-Торецк".

В компании добавили, что прогнозировать, когда эти работы закончатся, сложно, поскольку работники не видели, что там и как, и по ходу ремонта могут возникать вопросы.

Сейчас, по информации компании "Вода Донбасса", без водоснабжения остался город Торецк и пригород, в частности пгт Щербиновка.

Впрочем, точных причин необходимости проведения ремонтных работ на водопроводе в компании сообщить не могут.

"Периодически возникают истоки - приборы показывают, а добраться туда почти невозможно, нужно согласование. Подробности о точной причине нам неизвестны", - добавили в компании.

Как сообщал УНН, в Донецкой области возникли перебои с водой в нескольких местах из-за аварии на водопроводе.

Позже спасатели сообщили, что подвезли воду в города, где сейчас приостановлено водоснабжение. 

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