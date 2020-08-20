Отруєння Навального: вночі за опозиціонером вилетить літак з Німеччини

Літак направить організація Cinema for Peace Foundation, яка в 2018 році таким же чином доставила в ту ж клініку учасника Pussy Riot Петра Верзілова.

“На прохання Петра Верзілова з Pussy Riot опівночі ми відправимо санітарну авіацію з медичним обладнанням та фахівцями, яка зможе доставити Навального в Німеччину”, — заявили в організації.

Чи дозволять транспортування Навального лікарі омської лікарні, поки не зрозуміло. Анастасія Васильєва сказала “Медузі”, що вранці 21 серпня команда Навального поїде в лікарню з вимогою відпустити його з лікарні. Вона також уточнила, що в Омськ прилетить брат Навального Олег.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала зайнятись лікуванням Навального в Німеччині.

Як повідомляв УНН, Навальний перебуває в комі в лікарні, його під’єднали до апарату штучного дихання. Прессекретарка заснованого Навальним фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш повідомила в соцмережі Twitter, що в омській лікарні не дають докумети для траспортування опозиціонера. Речниця російського опозиціонера заявила, що впевнена, що Навального отруїли навмисно. Вона припускає, що отруту підсипали до його чаю, коли він був в аеропорту в Томську. Опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.

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