Вночі росіяни обстріляли Мирноград новими авіабомбами
Київ • УНН
Росіяни завдали удару по Мирнограду сучасними авіаційними бомбами планування УМПБ Д-30СН, в результаті чого було поранено 12 осіб, включаючи підлітка, та пошкоджено 17 житлових будинків і 27 транспортних засобів.
росіяни завдали удару по Мирнограду покращеними авіабомбами, внаслідок чого 12 осіб постраждали. Про це заявив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій, пише УНН.
Деталі
Вночі відбувся обстріл міста Мирноград на Донеччині. Поранено 12 осіб, серед них один підліток. 17 багатоквартирних будинків і 27 транспортних засобів було пошкоджено.
Початкова інформація була, що ворог застосував ЗРК С-300. Однак, за уточненою інформацією, яка надійшла від Нацполіції, в цьому обстрілі росіяни застосували три одиниці – плануючі авіабомби УМПБ Д-30СН
За його словами, літера Б в назві цих бомб, ймовірно, вказує на баражування - це вдосконалена авіабомба, яка замінює класичні старі ФАБи, перетворені на КАБи. Вони мають додаткові можливості планування і додаткові силові системи.
Нам потрібно готуватися до нових викликів і до нових задач протиповітряної оборони в боротьбі з цими покращеними авіабомбами. Як бачимо, вони теж не прицільні, вони уражають житлові будинки, вони вражають цивільних
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