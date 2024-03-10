Ночью россияне обстреляли Мирноград новыми авиабомбами

россияне нанесли удар по Мирнограду улучшенными авиабомбами, в результате чего 12 человек пострадали. Об этом заявил представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий, пишет УНН.

Детали

Ночью произошел обстрел города Мирноград в Донецкой области. Ранены 12 человек, среди них один подросток. 17 многоквартирных домов и 27 транспортных средств были повреждены.

Первоначальная информация была, что враг применил ЗРК С-300. Однако, по уточненной информации, которая поступила от Нацполиции, в этом обстреле россияне применили три единицы - планирующие авиабомбы УМПБ Д-30СН - пояснил представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления.

По его словам, буква Б в названии этих бомб, вероятно, указывает на барражирование - это усовершенствованная авиабомба, которая заменяет классические старые ФАБы, преобразованные в КАБы. Они имеют дополнительные возможности планирования и дополнительные силовые системы.

Нам нужно готовиться к новым вызовам и к новым задачам противовоздушной обороны в борьбе с этими улучшенными авиабомбами. Как видим, они тоже не прицельные, они поражают жилые дома, они поражают гражданских - сказал Лиховой.

Напомним

В Донецкой области спасатели извлекли тела двух людей из-под завалов дома в Доброполье, который ночью обстреляли россияне.