Ночью россияне обстреляли Мирноград новыми авиабомбами
Киев • УНН
Россияне нанесли удар по Мирнограду современными авиационными бомбами планирования УМПБ Д-30СН, в результате чего были ранены 12 человек, включая подростка, и повреждены 17 жилых домов и 27 транспортных средств.
россияне нанесли удар по Мирнограду улучшенными авиабомбами, в результате чего 12 человек пострадали. Об этом заявил представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий, пишет УНН.
Детали
Ночью произошел обстрел города Мирноград в Донецкой области. Ранены 12 человек, среди них один подросток. 17 многоквартирных домов и 27 транспортных средств были повреждены.
Первоначальная информация была, что враг применил ЗРК С-300. Однако, по уточненной информации, которая поступила от Нацполиции, в этом обстреле россияне применили три единицы - планирующие авиабомбы УМПБ Д-30СН
По его словам, буква Б в названии этих бомб, вероятно, указывает на барражирование - это усовершенствованная авиабомба, которая заменяет классические старые ФАБы, преобразованные в КАБы. Они имеют дополнительные возможности планирования и дополнительные силовые системы.
Нам нужно готовиться к новым вызовам и к новым задачам противовоздушной обороны в борьбе с этими улучшенными авиабомбами. Как видим, они тоже не прицельные, они поражают жилые дома, они поражают гражданских
Напомним
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