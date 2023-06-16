Внаслідок російського обстрілу Новоберислава на Херсонщині загинуло подружжя - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У ніч на п'ятницю армія рф обстріляла з артилерії селище Новоберислав у Херсонській області, в результаті атаки у власній оселі загинуло подружжя. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Вночі російська армія вкрила вогнем з реактивної та ствольної артилерії Новоберислав. Ворог вів прицільний обстріл житлових будинків. Через влучання в одну з осель загинуло подружжя", - написав Прокудін у Telegram.
За словами голови Херсонської ОВА, жінка загинула на місці. Чоловіка намагалися врятувати лікарі, однак від отриманих поранень він помер дорогою до лікарні.
Доповнення
Херсонську область за минулу добу російські війська обстріляли 54 рази. Загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення.
Як повідомляв повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.