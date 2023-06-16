В результате российского обстрела Новоберислава на Херсонщине погибли супруги - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В ночь на пятницу армия рф обстреляла из артиллерии поселок Новоберислав в Херсонской области, в результате атаки в собственном доме погибли супруги. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.
Цитата
"Ночью российская армия покрыла огнем из реактивной и ствольной артиллерии Новоберислав. Враг вел прицельный обстрел жилых домов. Из-за попадания в один из домов погибли супруги", - написал Прокудин в Telegram.
По словам главы Херсонской ОГА, женщина погибла на месте. Мужчину пытались спасти врачи, однако от полученных ранений он скончался по дороге в больницу.
Дополнение
Херсонскую область за минувшие сутки российские войска обстреляли 54 раза. Погибли два человека, еще двое получили ранения.
Как сообщал сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.