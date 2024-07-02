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Внаслідок обстрілів на Миколаївщині сталися пожежі, був пошкоджений газопровід

Київ • УНН

 • 20282 перегляди

російські обстріли в Очакові Миколаївської області спричинили пожежі в житлових будинках, господарських будівлях та рекреаційній зоні, а також пошкодили газопровід та лінію електропередач.

Внаслідок обстрілів на Миколаївщині сталися пожежі, був пошкоджений газопровід

1 липня російські війська обстріляли з артилерії Очаків Миколаївської області, унаслідок чого виникли пожежі житлових будинків господарчих споруд та трави на території рекреаційної зони, були пошкоджені газопровід та лінія електропередачі. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Вдень, 1 липня, об 11:09 ворог завдав артилерійського обстрілу по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого виникли пожежі чотирьох житлових будинків, семи господарчих споруд, сухої трави на території приватних домоволодінь та рекреаційної зони, які були оперативно ліквідовані

- написав Кім у Telegram.

За його словами, також внаслідок обстрілу було пошкоджено газопровід низького тиску та лінію електропередачі, які вже відновлено. Постраждалих немає.

Ворог вдарив по приватному підприємству на Харківщині: четверо постраждалих02.07.24, 08:53 • 20676 переглядiв

Тетяна Краєвська

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