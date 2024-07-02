1 июля российские войска обстреляли из артиллерии Очаков Николаевской области, в результате чего возникли пожары жилых домов хозяйственных построек и травы на территории рекреационной зоны, были повреждены газопровод и линия электропередачи. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Днем, 1 июля, в 11:09 враг нанес артиллерийский обстрел по г. Очаков Очаковской громады. В результате чего возникли пожары четырех жилых домов, семи хозяйственных построек, сухой травы на территории частных домовладений и рекреационной зоны, которые были оперативно ликвидированы - написал Ким в Telegram.

По его словам, также в результате обстрела были повреждены газопровод низкого давления и линия электропередачи, которые уже восстановлены. Пострадавших нет.

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