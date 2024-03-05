ВМС ЗСУ: знищений "сергій котов" - другий з 4 таких кораблів, які Україна виводить з ладу
Київ • УНН
Україна оголосила, що знищила новітній патрульний корабель чорноморського флоту росії, другий з чотирьох таких кораблів, які вона вивела з ладу.
Знищений російський корабель "сергій котов" був найновішим у своїй лінійці. Це вже другий з чотирьох патрульних кораблів цього класу, які Україна виводить з ладу. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
У своїй лінійці він ("сергій котов" – ред.) був найновішим. У 2022 році його взяли до строю. Це вже другий з чотирьох патрульних кораблів цього класу, які Україна виводить з ладу. Якщо цей повністю було знищено, то "Павел Державин" отримав пошкодження неподалік від Криму кілька місяців тому… Тому, це відчутна втрата, тому що завдання з охорони пунктів базування, водного району, контролю цивільного судноплавства ніхто з них не знімає, а кількість кораблів зменшується
Доповнення
У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України у співпраці з ВМС ЗСУ вразив морськими дронами "Magura V5" патрульний корабель чорноморського флоту рф "сергій котов" неподалік від Керченської протоки. Як повідомили у ГУР, корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.
Під час атаки України на ворожий корабель "сергій котов" міг бути знищений ще один вертоліт рф. Загалом у росіян втрати внаслідок підтоплення судна "досить серйозні".