ВМС ЗСУ: знищений "сергій котов" - другий з 4 таких кораблів, які Україна виводить з ладу

Знищений російський корабель "сергій котов" був найновішим у своїй лінійці. Це вже другий з чотирьох патрульних кораблів цього класу, які Україна виводить з ладу. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

У своїй лінійці він ("сергій котов" – ред.) був найновішим. У 2022 році його взяли до строю. Це вже другий з чотирьох патрульних кораблів цього класу, які Україна виводить з ладу. Якщо цей повністю було знищено, то "Павел Державин" отримав пошкодження неподалік від Криму кілька місяців тому… Тому, це відчутна втрата, тому що завдання з охорони пунктів базування, водного району, контролю цивільного судноплавства ніхто з них не знімає, а кількість кораблів зменшується