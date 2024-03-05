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ВМС ВСУ: уничтоженный "Сергей Котов" - второй из 4 таких кораблей, которые Украина выводит из строя

ВМС ВСУ: уничтоженный "Сергей Котов" - второй из 4 таких кораблей, которые Украина выводит из строя

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 13:00  •  11157 просмотра

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Украина объявила, что уничтожила новейший патрульный корабль черноморского флота россии, второй из четырех таких кораблей, которые она вывела из строя.

Уничтоженный российский корабль "Сергей Котов" был самым новым в своей линейке. Это уже второй из четырех патрульных кораблей этого класса, которые Украина выводит из строя. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В своей линейке он ("Сергей Котов" - ред.) был самым новым. В 2022 году его приняли в строй. Это уже второй из четырех патрульных кораблей этого класса, которые Украина выводит из строя. Если этот полностью был уничтожен, то "Павел Державин" получил повреждения неподалеку от Крыма несколько месяцев назад... Поэтому, это ощутимая потеря, потому что задачи по охране пунктов базирования, водного района, контроля гражданского судоходства никто с них не снимает, а количество кораблей уменьшается

- рассказал Плетенчук.

Дополнение

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО Украины в сотрудничестве с ВМС ВСУ поразило морскими дронами "Magura V5" патрульный корабль черноморского флота рф "Сергей Котов" неподалеку от Керченского пролива. Как сообщили в ГУР, корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

Во время атаки Украины на вражеский корабль "сергей котов" мог быть уничтожен еще один вертолет рф. В общем у россиян потери в результате подтопления судна "достаточно серьезные".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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