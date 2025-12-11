Влучання дрона у будинок під Львовом: поліція встановлює причетних і маршрут безпілотника та ініціює зміни до законодавства

$42.280.10
49.220.12
ukenru
11:59 • 242 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 510 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 3548 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 7152 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 20326 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 17685 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 19162 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 27564 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 41647 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 36636 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.2м/с
90%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Палата представників США схвалила оборонний бюджет: скільки дістанеться Україні11 грудня, 02:22 • 22045 перегляди
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи: проти проголосували росія та США11 грудня, 02:57 • 29390 перегляди
ЦПД: контррозвідка Німеччини фіксує рекордний рівень шпигунства й диверсій рф11 грудня, 03:31 • 11151 перегляди
У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомоVideo11 грудня, 04:03 • 25182 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 6586 перегляди
Публікації
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 6992 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
08:43 • 20248 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 36795 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 38094 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 44931 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Лавров Сергій Вікторович
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Село
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 2658 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 20774 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 26625 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 22826 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 31050 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Опалення

Влучання дрона у будинок під Львовом: поліція встановлює причетних і маршрут безпілотника та ініціює зміни до законодавства

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Поліція розслідує замах на вбивство після влучання дрона у будинок під Львовом, встановлюючи тип БПЛА та причетних осіб. Національна поліція ініціює законодавчі зміни для контролю у сфері БПЛА, включаючи їх реєстрацію та відповідальність за порушення.

Влучання дрона у будинок під Львовом: поліція встановлює причетних і маршрут безпілотника та ініціює зміни до законодавства

Після влучання дрона у будинок під Львовом і кваліфікації інциденту як замаху на вбивство триває пошук причетних і встановлюється маршрут і тип безпілотника, повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський, вказавши, що поліція ініціює законодавчі зміни щодо контролю у сфері БПЛА, пише УНН.

Сьогоднішній інцидент на Львівщині, де дрон влучив у приватний будинок, ще раз підтвердив, що Україна потребує оновленого та дієвого законодавства у сфері використання безпілотних літальних апаратів. Поліцейські одразу розпочали розслідування за фактом замаху на умисне вбивство. Тривають першочергові слідчо-оперативні заходи. Ми встановлюємо тип дрона, маршрут його руху та осіб, які можуть бути причетні

- повідомив Вигівський у Facebook.

Однак, з його слів, "такий випадок демонструє, що без системного контролю ризики для цивільного населення лише зростатимуть".

"Саме тому Національна поліція підтримує та ініціює комплексні законодавчі зміни, серед яких зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт № 13600", - вказав голова Нацполіції і пояснив, що він передбачає:

  • обов’язкову реєстрацію БпЛА та внесення їх до Державного реєстру повітряних суден;
    • державний облік дронів у підрозділах Національної поліції;
      • унормування правил польотів, зокрема ідентифікацію користувачів та вимоги до документів, що дають право на польоти;
        • адміністративну відповідальність за експлуатацію незареєстрованих дронів, польоти без документів або у стані сп’яніння;
          • кримінальну відповідальність, якщо такі порушення спричинять шкоду людям або значні матеріальні збитки.

            "Це захист українських громадян, який має стати нормою в післявоєнний період. Дрони залишатимуться частиною нашого повсякденного життя, тому їх використання має бути контрольованим та безпечним. Національна поліція наполягатиме на ухваленні законодавчих змін, які забезпечать захист людей та дадуть державі інструменти для ефективного контролю у сфері БпЛА", - підкреслив Вигівський.

            Влучання дрона у будинок під Львовом кваліфікували як замах на вбивство - поліція11.12.25, 10:58 • 2596 переглядiв

            Юлія Шрамко

            СуспільствоПолітика
            Техніка
            Війна в Україні
            Національна поліція України
            Верховна Рада України
            Україна