Влучання дрона у будинок під Львовом: поліція встановлює причетних і маршрут безпілотника та ініціює зміни до законодавства

Після влучання дрона у будинок під Львовом і кваліфікації інциденту як замаху на вбивство триває пошук причетних і встановлюється маршрут і тип безпілотника, повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський, вказавши, що поліція ініціює законодавчі зміни щодо контролю у сфері БПЛА, пише УНН.

Сьогоднішній інцидент на Львівщині, де дрон влучив у приватний будинок, ще раз підтвердив, що Україна потребує оновленого та дієвого законодавства у сфері використання безпілотних літальних апаратів. Поліцейські одразу розпочали розслідування за фактом замаху на умисне вбивство. Тривають першочергові слідчо-оперативні заходи. Ми встановлюємо тип дрона, маршрут його руху та осіб, які можуть бути причетні - повідомив Вигівський у Facebook.

Однак, з його слів, "такий випадок демонструє, що без системного контролю ризики для цивільного населення лише зростатимуть".

"Саме тому Національна поліція підтримує та ініціює комплексні законодавчі зміни, серед яких зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт № 13600", - вказав голова Нацполіції і пояснив, що він передбачає:

обов’язкову реєстрацію БпЛА та внесення їх до Державного реєстру повітряних суден;

державний облік дронів у підрозділах Національної поліції;

унормування правил польотів, зокрема ідентифікацію користувачів та вимоги до документів, що дають право на польоти;

адміністративну відповідальність за експлуатацію незареєстрованих дронів, польоти без документів або у стані сп’яніння;

кримінальну відповідальність, якщо такі порушення спричинять шкоду людям або значні матеріальні збитки.

"Це захист українських громадян, який має стати нормою в післявоєнний період. Дрони залишатимуться частиною нашого повсякденного життя, тому їх використання має бути контрольованим та безпечним. Національна поліція наполягатиме на ухваленні законодавчих змін, які забезпечать захист людей та дадуть державі інструменти для ефективного контролю у сфері БпЛА", - підкреслив Вигівський.

