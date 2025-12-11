Попадание дрона в дом под Львовом: полиция устанавливает причастных и маршрут беспилотника и инициирует изменения в законодательство

После попадания дрона в дом под Львовом и квалификации инцидента как покушения на убийство продолжается поиск причастных лиц и устанавливается маршрут и тип беспилотника, сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский, указав, что полиция инициирует законодательные изменения по контролю в сфере БПЛА, пишет УНН.

Сегодняшний инцидент на Львовщине, где дрон попал в частный дом, еще раз подтвердил, что Украина нуждается в обновленном и действенном законодательстве в сфере использования беспилотных летательных аппаратов. Полицейские сразу начали расследование по факту покушения на умышленное убийство. Продолжаются первоочередные следственно-оперативные мероприятия. Мы устанавливаем тип дрона, маршрут его движения и лиц, которые могут быть причастны - сообщил Выговский в Facebook.

Однако, по его словам, "такой случай демонстрирует, что без системного контроля риски для гражданского населения будут только расти".

"Именно поэтому Национальная полиция поддерживает и инициирует комплексные законодательные изменения, среди которых зарегистрированный в Верховной Раде законопроект № 13600", - указал глава Нацполиции и пояснил, что он предусматривает:

обязательную регистрацию БПЛА и внесение их в Государственный реестр воздушных судов;

государственный учет дронов в подразделениях Национальной полиции;

нормирование правил полетов, в частности идентификацию пользователей и требования к документам, дающим право на полеты;

административную ответственность за эксплуатацию незарегистрированных дронов, полеты без документов или в состоянии опьянения;

уголовную ответственность, если такие нарушения повлекут вред людям или значительный материальный ущерб.

"Это защита украинских граждан, которая должна стать нормой в послевоенный период. Дроны будут оставаться частью нашей повседневной жизни, поэтому их использование должно быть контролируемым и безопасным. Национальная полиция будет настаивать на принятии законодательных изменений, которые обеспечат защиту людей и дадут государству инструменты для эффективного контроля в сфере БПЛА", - подчеркнул Выговский.

