Влаштував стрілянину та поранив чоловіка - у Києві затримали іноземця

Столичні правоохоронці затримали іноземця, який вчинив стрілянину у Святошинському районі і поранив свого знайомого. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Києві.

Деталі

Як встановило слідство, між чоловіками існував давній конфлікт. Під час зустрічі зловмисник здійснив щонайменше 7 пострілів у 36-річного киянина, спричинивши йому тілесні ушкодження.

Правоохоронні органи встановили, що до вчинення злочину причетний 39-річний громадянин країни Близького Сходу, який проживає у Києві. Він зателефонував потерпілому і попросив вийти на вулицю для розмови.

Коли постраждалий чоловік вийшов, між ними виник конфлікт. У розпал сварки фігурант дістав із наплічної сумки травматичний пістолет та здійснив не менше семи пострілів у бік чоловіка.

Бригада "швидкої допомоги" госпіталізувала 36-річного постраждалого з вогнепальними пораненнями гомілок та стегна, а також переломом руки.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо

