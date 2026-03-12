$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
09:02 • 7114 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
07:14 • 19479 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 31221 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 48556 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 49260 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 40200 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 43710 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 37134 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39793 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 35329 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Публікації
Ексклюзиви
Влаштував стрілянину та поранив чоловіка - у Києві затримали іноземця

Київ • УНН

 • 2526 перегляди

У Києві затримали 39-річного іноземця, який випустив сім куль у знайомого через конфлікт. Потерпілий госпіталізований з пораненнями ніг та переломом.

Влаштував стрілянину та поранив чоловіка - у Києві затримали іноземця

Столичні правоохоронці затримали іноземця, який вчинив стрілянину у Святошинському районі і поранив свого знайомого. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Києві.

Деталі

Як встановило слідство, між чоловіками існував давній конфлікт. Під час зустрічі зловмисник здійснив щонайменше 7 пострілів у 36-річного киянина, спричинивши йому тілесні ушкодження.

Правоохоронні органи встановили, що до вчинення злочину причетний 39-річний громадянин країни Близького Сходу, який проживає у Києві. Він зателефонував потерпілому і попросив вийти на вулицю для розмови. 

Коли постраждалий чоловік вийшов, між ними виник конфлікт. У розпал сварки фігурант дістав із наплічної сумки травматичний пістолет та здійснив не менше семи пострілів у бік чоловіка.

Бригада "швидкої допомоги" госпіталізувала 36-річного постраждалого з вогнепальними пораненнями гомілок та стегна, а також переломом руки.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо

У Рівному СБУ затримала наркозалежного житомирянина за саморобну бомбу біля кав'ярні у парку. Чоловік був завербований росіянами і вдягнув військову форму - йому загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Євген Устименко

СуспільствоКиївКримінал