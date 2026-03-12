Устроил стрельбу и ранил мужчину - в Киеве задержали иностранца

Столичные правоохранители задержали иностранца, совершившего стрельбу в Святошинском районе и ранившего своего знакомого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Детали

Как установило следствие, между мужчинами существовал давний конфликт. Во время встречи злоумышленник произвел не менее 7 выстрелов в 36-летнего киевлянина, причинив ему телесные повреждения.

Правоохранительные органы установили, что к совершению преступления причастен 39-летний гражданин страны Ближнего Востока, проживающий в Киеве. Он позвонил потерпевшему и попросил выйти на улицу для разговора.

Когда пострадавший мужчина вышел, между ними возник конфликт. В разгар ссоры фигурант достал из наплечной сумки травматический пистолет и произвел не менее семи выстрелов в сторону мужчины.

Бригада "скорой помощи" госпитализировала 36-летнего пострадавшего с огнестрельными ранениями голеней и бедра, а также переломом руки.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное с применением оружия.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним

В Ровно СБУ задержала наркозависимого житомирянина за самодельную бомбу возле кофейни в парке. Мужчина был завербован россиянами и надел военную форму - ему грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.