Влада США вилучила вкрадені у 2016 році біткоїни на 3,6 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У США затримали подружжя, яких обвинувачують у викраденні біткоїнів восени 2016 року зі світової криптовалютної біржі Bitfinex на загальну суму 3,6 млрд доларів. Про це пише УНН із посиланням на ВВС.
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Як зазначили, ці гроші "відмивали" через безліч рахунків та інші криптовалюти 34-річний Ілля Ліхтенштейн та його 31-річна дружина Хезер Морган. Подружжя затримали вранці 8 лютого у Нью-Йорку.
У 2016 році 25 тис. біткойнів було викрадено шляхом злому біржі криптовалюти. Тоді вони коштували приблизно 70 млн доларів, а зараз - майже 4,5 млрд.
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