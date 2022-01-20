Дозволить зберігати біткоїн: Google працює над створенням криптовалютних карт

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 72152 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 132110 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 132148 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 159249 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 163813 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 132411 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 144933 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 170186 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 181298 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216342 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
748 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 357755 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 105128 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 82601 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 109940 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 42191 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 357755 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 261836 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 328999 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 444997 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 693685 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 42191 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 109940 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 110544 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 147007 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 171205 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Дозволить зберігати біткоїн: Google працює над створенням криптовалютних карт

Дозволить зберігати біткоїн: Google працює над створенням криптовалютних карт

Київ • УНН

 • 14937 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Компанія Google вирішила запустити власний блокчейн-напрямок, а також може випустити цифрові карти з підтримкою криптовалют. Про це Bloomberg повідомив комерційний президент Google Білл Реді, пише УНН.

Деталі

Зокрема, компанія вже уклала партнерство з деякими криптовалютними платформами та прагне розширити свою співпрацю.
"Криптовалюта – це те, чому ми приділяємо велику увагу. У міру розвитку попиту з боку користувачів та продавців ми теж розвиватимемося", – заявив Реді.

На цьому тлі компанія прийняла низку кадрових рішень. Наприклад, колишній виконавчий директор PayPal Holdings Арнольд Голдберг зайняв місце Цезаря Сенгупти, який відповідав за розвиток платіжного бізнесу Google і програму Next Billion User ("Наступний мільярд користувачів") з розвитку інтернету на відстаючих ринках.

Крім того, було прийнято рішення сформувати команду, яка займеться розробками в області блокчейну та технологіями розподілених обчислень і зберігання даних. Нову групу очолить колишній віце-президент Alphabet (материнська компанія Google) з технологій Шівакумар Венкатамаран.

Це стане першим істотним кроком Google у напрямку блокчейну, якого компанія досі цуралася. Вона пропонувала декілька хмарних рішень на базі цієї технології, але більших проектів не запускала.

Також Google працює над тим, аби додати більше платіжних функцій до свого сервісу покупок. Це допоможе надати користувачам весь спектр фінансових послуг.

Додамо

У 2021 році стало відомо, що у Google вирішили не запускати власну банківську платформу Plex. За задумом, вона дозволила б клієнтам відкрити власний банківський рахунок безпосередньо в компанії. Для цього Google уклала угоди з 11 відомими банками та кредитними спілками.

Нагадаємо

У Нью-Йорку з'явилась власна криптовалюта NYCCoin.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Технології
Bitcoin
$86,729.90
Золото
$3,165.59
Tesla
$278.59
Brent
$74.64
S&P 500
$5,645.19
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,900.53