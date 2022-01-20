Дозволить зберігати біткоїн: Google працює над створенням криптовалютних карт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Компанія Google вирішила запустити власний блокчейн-напрямок, а також може випустити цифрові карти з підтримкою криптовалют. Про це Bloomberg повідомив комерційний президент Google Білл Реді, пише УНН.
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Зокрема, компанія вже уклала партнерство з деякими криптовалютними платформами та прагне розширити свою співпрацю.
"Криптовалюта – це те, чому ми приділяємо велику увагу. У міру розвитку попиту з боку користувачів та продавців ми теж розвиватимемося", – заявив Реді.
На цьому тлі компанія прийняла низку кадрових рішень. Наприклад, колишній виконавчий директор PayPal Holdings Арнольд Голдберг зайняв місце Цезаря Сенгупти, який відповідав за розвиток платіжного бізнесу Google і програму Next Billion User ("Наступний мільярд користувачів") з розвитку інтернету на відстаючих ринках.
Крім того, було прийнято рішення сформувати команду, яка займеться розробками в області блокчейну та технологіями розподілених обчислень і зберігання даних. Нову групу очолить колишній віце-президент Alphabet (материнська компанія Google) з технологій Шівакумар Венкатамаран.
Це стане першим істотним кроком Google у напрямку блокчейну, якого компанія досі цуралася. Вона пропонувала декілька хмарних рішень на базі цієї технології, але більших проектів не запускала.
Також Google працює над тим, аби додати більше платіжних функцій до свого сервісу покупок. Це допоможе надати користувачам весь спектр фінансових послуг.
Додамо
У 2021 році стало відомо, що у Google вирішили не запускати власну банківську платформу Plex. За задумом, вона дозволила б клієнтам відкрити власний банківський рахунок безпосередньо в компанії. Для цього Google уклала угоди з 11 відомими банками та кредитними спілками.
Нагадаємо
У Нью-Йорку з'явилась власна криптовалюта NYCCoin.