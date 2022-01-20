Позволит сохранять биткоин: Google работает над созданием криптовалютных карт
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Компания Google решила запустить собственное блокчейн-направление, а также может выпустить цифровые карты с поддержкой криптовалют. Об этом Bloomberg сообщил коммерческий президент Google Билл Реди, пишет УНН.
Детали
В частности, компания уже заключила партнерство с некоторыми криптовалютными платформами и стремится расширить свое сотрудничество.
"Криптовалюта - это то, чему мы уделяем большое внимание. По мере развития спроса со стороны пользователей и продавцов мы тоже будем развиваться", - заявил Реди.
На этом фоне компания приняла ряд кадровых решений. Например, бывший исполнительный директор PayPal Holdings Арнольд Голдберг занял место Цезаря Сенгупти, который отвечал за развитие платежного бизнеса Google и программу Next Billion User ("Следующий миллиард пользователей") по развитию интернета на отстающих рынках.
Кроме того, было принято решение сформировать команду, которая займется разработками в области блокчейна и технологиям распределенных вычислений и хранения данных. Новую группу возглавит бывший вице-президент Alphabet (материнская компания Google) по технологиям Шивакумар Венкатамаран.
Это станет первым существенным шагом Google в направлении блокчейна, которого компания до сих пор сторонилась. Она предлагала несколько облачных решений на базе этой технологии, но больших проектов не запускала.
Также Google работает над тем, чтобы добавить больше платежных функций в свой сервис покупок. Это поможет предоставить пользователям весь спектр финансовых услуг.
Добавим
В 2021 году стало известно, что в Google решили не запускать собственную банковскую платформу Plex. По замыслу, она позволила бы клиентам открыть собственный банковский счет непосредственно в компании. Для этого Google заключила соглашения с 11 известными банками и кредитными союзами.
Напомним
В Нью-Йорке появилась собственная криптовалюта NYCCoin.