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15 марта, 19:03 • 106110 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141837 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122557 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116142 просмотра

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15 марта, 12:52 • 104366 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101230 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Власти США изъяли украденные в 2016 году биткоины на 3,6 млрд долларов

Власти США изъяли украденные в 2016 году биткоины на 3,6 млрд долларов

Киев • УНН

 • 17395 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В США задержали супружескую пару, которую обвиняют в похищении биткоинов осенью 2016 года с мировой криптовалютной биржи Bitfinex на общую сумму 3,6 млрд долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Как отметили, эти деньги "отмывали" через множество счетов и другие криптовалюти 34-летний Илья Лихтенштейн и его 31-летняя жена Хезер Морган. Супружескую пару задержали утром 8 февраля в Нью-Йорке.

В 2016 году 25 тыс. биткойнов было похищено путем взлома биржи криптовалюты. Тогда они стоили примерно 70 млн долларов, а сейчас - почти 4,5 млрд.

Напомним

Google работает над созданием криптовалютних карт.

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