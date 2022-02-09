Власти США изъяли украденные в 2016 году биткоины на 3,6 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В США задержали супружескую пару, которую обвиняют в похищении биткоинов осенью 2016 года с мировой криптовалютной биржи Bitfinex на общую сумму 3,6 млрд долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Как отметили, эти деньги "отмывали" через множество счетов и другие криптовалюти 34-летний Илья Лихтенштейн и его 31-летняя жена Хезер Морган. Супружескую пару задержали утром 8 февраля в Нью-Йорке.
В 2016 году 25 тыс. биткойнов было похищено путем взлома биржи криптовалюты. Тогда они стоили примерно 70 млн долларов, а сейчас - почти 4,5 млрд.
Напомним
Google работает над созданием криптовалютних карт.